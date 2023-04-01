Рогов: французские колёсные танки AMX-10RC станут для ВСУ "гробами на колёсах"

Франция выполнила своё обещание Украине и поставила ВСУ колёсные танки AMX-10RC. Машины быстро превратятся в "горбы на колёсах" для боевиков, уверен представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Такое заявление он снабдил видеороликом, в котором украинские военнослужащие изучают французские тяжёлые бронеавтомобили.

"Всего ожидается поставка 40 штук данных машин, которые для их экипажей превратятся в гробы на колёсах", — подчеркнул Рогов в своём Telegram-канале.

Политик также отметил, что украинские власти не собираются беречь население и продолжают "воевать до последнего украинца".

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