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Рогов: французские колёсные танки AMX-10RC станут для ВСУ "гробами на колёсах"

Силовые структуры

Франция выполнила своё обещание Украине и поставила ВСУ колёсные танки AMX-10RC. Машины быстро превратятся в "горбы на колёсах" для боевиков, уверен представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: французские колёсные танки AMX-10RC станут для ВСУ "гробами на колёсах"

Такое заявление он снабдил видеороликом, в котором украинские военнослужащие изучают французские тяжёлые бронеавтомобили.

"Всего ожидается поставка 40 штук данных машин, которые для их экипажей превратятся в гробы на колёсах", — подчеркнул Рогов в своём Telegram-канале.

Политик также отметил, что украинские власти не собираются беречь население и продолжают "воевать до последнего украинца".

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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