Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Подразделения ЦВО ведут наступление на участке Сватово — Кременная в ЛДНР.
По данным Telegram-канала "Русская Весна", бойцы армии РФ успешно атакуют подразделения ВСУ с помощью тяжёлых огнемётных систем залпового огня (ТОС) "Солнцепёк". Военкоры опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российских военнослужащих. Перед атаками бронегрупп на позиции противника обрушивается огненный вихрь из снарядов ТОС, реактивных систем залпового огня, гаубиц и танков.
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Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".