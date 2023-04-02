Ходаковский пожелал Украине счастья и процветания: Взгляды у нас разные — любовь одна

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что любит украинскую землю также, как и украинцы.

Ходаковский отметил, что уважает принципиальных украинцев, которые верны своей родине, и презирает тех, кому всё равно кому служить.

Ранее Александр Ходаковский рассказал шутку о том, что это не Россия присоединила ДНР, а наоборот — ДНР включила в свой состав Россию.

"Я тоже люблю эту землю, и хоть взгляды у нас разные — любовь одна, и одно желание этой земле счастья и процветания… Пути вот только достижения этой цели не совпадают", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на полях сражений толпами погибают те украинцы, с которыми мы могли бы спорить, но не поднимать друг на друга руку.

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