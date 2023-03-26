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Ходаковский о ДНР и ЛНР: "Это не Россия нас присоединила — это мы её присоединили"

Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, какая шутка о присоединении ДНР и ЛНР к России в ходу у жителей Донбасса. 

Ходаковский о ДНР и ЛНР: "Это не Россия нас присоединила — это мы её присоединили"

Ходаковский вспомнил о погибших бойцах "Востока", которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Сейчас, по его словам, определяется судьба тех, кто выжил.

Ранее Ходаковский объявил набор в батальон, призвав россиян пополнить их ряды, так как "местный ресурс уже почти выжат досуха". 

"У нас иногда шутят: это не Россия нас присоединила — это мы её присоединили. В этой шутке есть существенная доля правды — Россия тогда не думала о себе так, как думали о ней люди, приготовившие себя к смерти за Русский мир", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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