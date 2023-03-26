Ходаковский о ДНР и ЛНР: "Это не Россия нас присоединила — это мы её присоединили"

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, какая шутка о присоединении ДНР и ЛНР к России в ходу у жителей Донбасса.

Ходаковский вспомнил о погибших бойцах "Востока", которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Сейчас, по его словам, определяется судьба тех, кто выжил.

Ранее Ходаковский объявил набор в батальон, призвав россиян пополнить их ряды, так как "местный ресурс уже почти выжат досуха".

"У нас иногда шутят: это не Россия нас присоединила — это мы её присоединили. В этой шутке есть существенная доля правды — Россия тогда не думала о себе так, как думали о ней люди, приготовившие себя к смерти за Русский мир", — написал военачальник в своём Telegram-канале.