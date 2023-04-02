Украинский военный погиб через несколько дней после награждения Зеленским

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фронте в зоне СВО уничтожен младший сержант Госпогранслужбы Украины Роман Сухомлин. Об этом в соцсетях сообщил его брат Станислав Янченко.

Украинские СМИ отметили, что президент Владимир Зеленский лично вручал пограничнику награду буквально несколько дней назад. При каких обстоятельствах и на каком направлении погиб сержант не сообщается.

Ранее стало известно о ликвидации российскими военными, предположительно, в районе Артёмовска (Бахмута) белорусского националиста Даниила Ляшука с позывным "Моджахед", участвовавшего в пытках мирных жителей в Донбассе.

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