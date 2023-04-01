Уничтожен знаменитый украинский националист "Моджахед"

От украинских боевиков приходят сообщения, что в Артёмовске был уничтожен известный белорусский наёмник "Моджахед". Его настоящее имя Даниил Ляшук, он являлся члено бывшего националистического формирования "Торнадо".

Ляшук прославился в 2017 году, когда его приговорили к 10 годам тюрьмы за военные преступления на Донбассе. Однако, во время боёв за Киев националист смог выйти, не отсидев даже половины срока.

Подразделение Ляшука стало известно тем, что множество его членов обвинялись в убийствах, изнасилованиях и терроре мирных жителей.

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