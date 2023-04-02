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Военкор Руденко показал взрыв авиабомбы ВКС РФ на позициях ВСУ: зрелищно

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Силовые структуры

Российские силы продолжают уничтожать технику и личный состав украинских националистов на фронте в зоне спецоперации различным вооружением. Военный журналист Андрей Руденко показал видео мощного взрыва авиабомбы на позициях ВСУ. Запись репортёр опубликовал в своём Telegram-канале.

"Авиационная бомба на позиции слуг киевского режима от наших ВКС РФ. Зрелищно", — сопроводил пост коротким комментарием военкор.

Ранее в Сети появилось видео мощнейшего прилёта по железнодорожному узлу в Донбассе на временно оккупированной территории, снятое со стороны Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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