Российские силы продолжают уничтожать технику и личный состав украинских националистов на фронте в зоне спецоперации различным вооружением. Военный журналист Андрей Руденко показал видео мощного взрыва авиабомбы на позициях ВСУ. Запись репортёр опубликовал в своём Telegram-канале.
"Авиационная бомба на позиции слуг киевского режима от наших ВКС РФ. Зрелищно", — сопроводил пост коротким комментарием военкор.
Ранее в Сети появилось видео мощнейшего прилёта по железнодорожному узлу в Донбассе на временно оккупированной территории, снятое со стороны Украины.
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Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".