Военкор Руденко показал взрыв авиабомбы ВКС РФ на позициях ВСУ: зрелищно

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские силы продолжают уничтожать технику и личный состав украинских националистов на фронте в зоне спецоперации различным вооружением. Военный журналист Андрей Руденко показал видео мощного взрыва авиабомбы на позициях ВСУ. Запись репортёр опубликовал в своём Telegram-канале.

"Авиационная бомба на позиции слуг киевского режима от наших ВКС РФ. Зрелищно", — сопроводил пост коротким комментарием военкор.

Ранее в Сети появилось видео мощнейшего прилёта по железнодорожному узлу в Донбассе на временно оккупированной территории, снятое со стороны Украины.