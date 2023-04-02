Житель Украины стал свидетелем мощнейшего "прилёта" ракеты по ж/д узлу в Донбассе. Военные России ударили по временно оккупированной киевским режимом территории ДНР.
Украинец записал видео из проезжающего по эстакаде над железнодорожным полотном автомобиля. В кадр попал сильный дым, поднимающийся после взрыва ракеты. Запись публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Российские войска поражают транспортную инфраструктуру, по которой перевозится вооружение и личный состав вооружённых сил Украины (ВСУ), а также уничтожают вражеские склады, отметили авторы канала.
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Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".