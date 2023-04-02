RV: украинец стал свидетелем "мощного прилёта" по железнодорожному узлу в Донбассе

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Житель Украины стал свидетелем мощнейшего "прилёта" ракеты по ж/д узлу в Донбассе. Военные России ударили по временно оккупированной киевским режимом территории ДНР.

Украинец записал видео из проезжающего по эстакаде над железнодорожным полотном автомобиля. В кадр попал сильный дым, поднимающийся после взрыва ракеты. Запись публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Российские войска поражают транспортную инфраструктуру, по которой перевозится вооружение и личный состав вооружённых сил Украины (ВСУ), а также уничтожают вражеские склады, отметили авторы канала.