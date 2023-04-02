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Опубликованы видеокадры работы мобильных зенитных установок ВСУ по дронам "Герань-2" ВС РФ

0:55
Силовые структуры

Регулярно ВС РФ наносят удары по территории Украины при помощи дронов "Герань-2". Военнослужащие ВСУ до сих пор не нашли эффективного способа противодействия российским ударным БПЛА. Исключение составляют крупнокалиберные зенитные пулемёты, установленные на мобильную платформу. В Сети была показана их работа. Установки эффективно борются с российскими "Геранями". Видеокадры опубликовало "Военное обозрение".

Отмечается, что зенитным установкам удалось сбить ударный дрон ВС РФ. Однако некоторые эксперты считают, что это видео является постановочным, поскольку украинские военнослужащие могут заметить российские "Герани" только при помощи визуального наблюдения. Это делает маловероятным возможность собрать такое большое количество зенитных орудий в одном месте.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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