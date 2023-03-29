Боевики ВСУ начали изучать устройства сбитых российских БПЛА "Герань"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинской армии удалось сбить несколько дронов-камикадзе "Герань", чтобы изучить беспилотники и разработать средства борьбы с ними.

Один из боевиков ВСУ рассказал, что летательные аппараты обычно запускаются с моря. Он убеждён, что российские "Герани" можно сбивать из автомата, поэтому оттачивает навык работы со стрелковым оружием, сообщает Kun.uz.

Украинские специалисты отметили, что конструкция изучаемых беспилотников довольна проста, но очень эффективна. В центре БПЛА располагается антенна CRP, которую пытается заглушить системы радиоэлектронной борьбы ВСУ. Однако на данный момент попытки не увенчались успехом.

Ранее жители Одессы попытались сбить "Герани" с помощью фейерверка.

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