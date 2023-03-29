Украинской армии удалось сбить несколько дронов-камикадзе "Герань", чтобы изучить беспилотники и разработать средства борьбы с ними.
Один из боевиков ВСУ рассказал, что летательные аппараты обычно запускаются с моря. Он убеждён, что российские "Герани" можно сбивать из автомата, поэтому оттачивает навык работы со стрелковым оружием, сообщает Kun.uz.
Украинские специалисты отметили, что конструкция изучаемых беспилотников довольна проста, но очень эффективна. В центре БПЛА располагается антенна CRP, которую пытается заглушить системы радиоэлектронной борьбы ВСУ. Однако на данный момент попытки не увенчались успехом.
Ранее жители Одессы попытались сбить "Герани" с помощью фейерверка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.