Впервые в истории личный состав Воздушно-десантных войск получил тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", сообщили в Минобороны страны.
Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров сообщил, что российским системам в контексте поставленных боевых задач нет равных. "Солнцепёки" передали в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты Саратовской области.
"Этому оружию нет равных в арсеналах коллективного Запада, оно наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу", — говорится в сообщении Гончарова, опубликованном в на сайте Минобороны страны.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.