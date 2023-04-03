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МО: личный состав ВДВ впервые в истории получил системы "Солнцепёк"

0:46
Силовые структуры

Впервые в истории личный состав Воздушно-десантных войск получил тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", сообщили в Минобороны страны.

МО: личный состав ВДВ впервые в истории получил системы "Солнцепёк"

Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров сообщил, что российским системам в контексте поставленных боевых задач нет равных. "Солнцепёки" передали в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты Саратовской области.

"Этому оружию нет равных в арсеналах коллективного Запада, оно наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу", — говорится в сообщении Гончарова, опубликованном в на сайте Минобороны страны.

 

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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