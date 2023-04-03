МО: личный состав ВДВ впервые в истории получил системы "Солнцепёк"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Впервые в истории личный состав Воздушно-десантных войск получил тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", сообщили в Минобороны страны.

Начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров сообщил, что российским системам в контексте поставленных боевых задач нет равных. "Солнцепёки" передали в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты Саратовской области.

"Этому оружию нет равных в арсеналах коллективного Запада, оно наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу", — говорится в сообщении Гончарова, опубликованном в на сайте Минобороны страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.