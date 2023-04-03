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Генерал ВСУ пожаловался на НАТО: альянс не способен поставить достаточно боеприпасов

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Силовые структуры

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос посетовал, что Североатлантический альянс не в состоянии поставить Украине такое количество боеприпасов, которое необходимо стране.

Генерал ВСУ пожаловался на НАТО: альянс не способен поставить достаточно боеприпасов

По его словам, украинские военные расходуют снаряды тысячами в день, а поставки не перекрывают дефицита.

"Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — пожаловался Кривонос в интервью Diaspora UA.

Как подчеркнул генерал, даже если западные партнёры Незалежной попытаются в короткие сроки развернуть производство снарядов, это вряд ли покроет "голод".

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Что ждет Украину после СВО: 2 сценария
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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