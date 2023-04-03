Генерал ВСУ пожаловался на НАТО: альянс не способен поставить достаточно боеприпасов

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос посетовал, что Североатлантический альянс не в состоянии поставить Украине такое количество боеприпасов, которое необходимо стране.

По его словам, украинские военные расходуют снаряды тысячами в день, а поставки не перекрывают дефицита.

"Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — пожаловался Кривонос в интервью Diaspora UA.

Как подчеркнул генерал, даже если западные партнёры Незалежной попытаются в короткие сроки развернуть производство снарядов, это вряд ли покроет "голод".

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