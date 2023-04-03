Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос посетовал, что Североатлантический альянс не в состоянии поставить Украине такое количество боеприпасов, которое необходимо стране.
По его словам, украинские военные расходуют снаряды тысячами в день, а поставки не перекрывают дефицита.
"Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — пожаловался Кривонос в интервью Diaspora UA.
Как подчеркнул генерал, даже если западные партнёры Незалежной попытаются в короткие сроки развернуть производство снарядов, это вряд ли покроет "голод".
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