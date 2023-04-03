Спикер ВСУ Гуменюк: военные РФ отказались от применения управляемых авиационных бомб

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные перестали применять управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник. Также она рассказала, надолго ли условное "затишье".

По её словам, у России есть немало такого вооружения. В большинстве своём его используют для поражения цели в радиусе от 10 до 20 километров.

Вместе с тем, очевидно, что прекращение использования управляемых авиабомб связано с ухудшением погодных условий на Украине, объяснила представитель ВСУ.

Возможно. через какой-то период, если погода улучшится, их могут начать применять снова, добавила Гуменюк.

Ранее военный журналист Андрей Руденко показал видео взрыва авиабомбы на позициях ВСУ.