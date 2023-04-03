Российские военные перестали применять управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник. Также она рассказала, надолго ли условное "затишье".
По её словам, у России есть немало такого вооружения. В большинстве своём его используют для поражения цели в радиусе от 10 до 20 километров.
Вместе с тем, очевидно, что прекращение использования управляемых авиабомб связано с ухудшением погодных условий на Украине, объяснила представитель ВСУ.
Возможно. через какой-то период, если погода улучшится, их могут начать применять снова, добавила Гуменюк.
Ранее военный журналист Андрей Руденко показал видео взрыва авиабомбы на позициях ВСУ.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.