Командиры подразделений российской армии обязаны самостоятельно обеспечить своих солдат всем необходимым. Бойцам ВС РФ нельзя ничего приобретать у местных жителей в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В этом деле нет никаких логистических и организационных проблем. Но это вопрос здоровья и жизни наших бойцов", — указал он.
Также из колодцев категорически запрещено набирать воду, подчеркнул Рогозин. Вся питьевая вода должна поступать на фронт в закрытой таре.
"Берегите себя! Небоевые потери за счёт халатности и несоблюдения элементарных правил в работе с населением ничем оправданы быть не могут", — заключил он в своём Telegram-канале.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.