"Царьград": ВС РФ устроили "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО на Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач признал, что президенту России Владимиру Путину удаётся срывать поставки западного оружия на Украину.

"Русские устроили громкие похороны западной военной техники, взрывая железные дороги!" — цитирует его слова "Царьград".

Эксперты издания подчеркнули, что российские войска легко "утилизируют" всё оружие, которое поступает на территорию Украины со стороны Европы, поскольку данные виды вооружений — не современная техника, а устаревшие разработки с тонкой бронёй.

Военный корреспондент Андрей Руденко подтвердил очередные "громкие похороны" западных танков в своём Telegram-канале. Он сообщил, что на Запорожском направлении был нанесён удар по ангару, где хранились боевые машины.

"Количество до 10 единиц. Точной модели очевидцы сказать не могли, не разбираются. Но видели, как в ангар загоняли технику и как туда прилетела наша ракета", — указал военкор.

На уничтожение разрекламированных танков российской армии хватило всего лишь одной ракеты, отмечается в материале издания.

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