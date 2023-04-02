Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач признал, что президенту России Владимиру Путину удаётся срывать поставки западного оружия на Украину.
"Русские устроили громкие похороны западной военной техники, взрывая железные дороги!" — цитирует его слова "Царьград".
Эксперты издания подчеркнули, что российские войска легко "утилизируют" всё оружие, которое поступает на территорию Украины со стороны Европы, поскольку данные виды вооружений — не современная техника, а устаревшие разработки с тонкой бронёй.
Военный корреспондент Андрей Руденко подтвердил очередные "громкие похороны" западных танков в своём Telegram-канале. Он сообщил, что на Запорожском направлении был нанесён удар по ангару, где хранились боевые машины.
"Количество до 10 единиц. Точной модели очевидцы сказать не могли, не разбираются. Но видели, как в ангар загоняли технику и как туда прилетела наша ракета", — указал военкор.
На уничтожение разрекламированных танков российской армии хватило всего лишь одной ракеты, отмечается в материале издания.
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