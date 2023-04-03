Пленный боевик Андросов: командование ВСУ бросает солдат на танки со стрелковым оружием

Подразделения Нацгвардии Украины оснащены неисправной бронетехникой. Однако командование киевского режима отправляет солдат в бой с российскими танками со стрелковым оружием в руках. Об этом заявил пленный Игорь Андросов.

"Я в руки в жизни автомат больше не возьму, лучше отсижу в тюрьме или буду прятаться в селе где-то. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом — куда?! Бог дал жизнь один раз", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Андросов подчеркнул, что его подразделение отправили на один из самых тяжёлых участков фронта и не разрешали проводить ротацию, несмотря на то, что у солдат практически не было оружия. Командование ВСУ приказало "держаться" против российских танков и истребителей на протяжении нескольких дней.

"Самое страшное — когда работает вертолёт и танк, когда артиллерия сыпет, как только звук слышишь — вертолёт летит: "Жух-жух-жух", и сразу пригнулся, упал", — рассказал Андросов.

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