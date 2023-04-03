Пушилин сообщил о приближении российских военных к железнодорожной станции в Артёмовске

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске продолжает продвижение вперёд российских военных, которые ведут бои с подразделениями ВСУ уже в центральной части города. Об этом проинформировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Врио главы республики уточнил, что ВС РФ уже подошли в Артёмовске непосредственно к железнодорожной станции.

"Артемовское направление: сейчас российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР добавил, что украинские военные вынуждены отходить в западном направлении, к той части Артёмовске, где у них заранее были подготовлены укреплённые позиции. Пушилин добавил, что ожесточённые бои в Артёмовске по-прежнему продолжаются, оставлять город или бежать из него ВСУ не намерены.

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