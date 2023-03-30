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Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска

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Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Артёмовск. По его словам, в город постоянно прибывает пополнение боевиков, сдавать позиции киевское командование упорно не хочет.

Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска

"Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима", — сказал Пушилин.

По его словам, сейчас освобождение города идёт сразу по нескольким направлениям. На сегодняшний день, по информации Пушилина, примерно 70 процентов территории города контролируются российскими войсками.

Как заявил врио главы ДНР, освобождение города "не растянется надолго". Однако, точную дату, по словам Пушилина, называть ещё рано.

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Украина признала потерю Дебальцево
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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