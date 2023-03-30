Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ в Артёмовск. По его словам, в город постоянно прибывает пополнение боевиков, сдавать позиции киевское командование упорно не хочет.

"Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима", — сказал Пушилин.

По его словам, сейчас освобождение города идёт сразу по нескольким направлениям. На сегодняшний день, по информации Пушилина, примерно 70 процентов территории города контролируются российскими войсками.

Как заявил врио главы ДНР, освобождение города "не растянется надолго". Однако, точную дату, по словам Пушилина, называть ещё рано.

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