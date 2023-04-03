Наступление украинской армии затягивается из-за нехватки живой силы и военной техники. На фоне этого западные страны поставляют в Киев танки "Леопард" и "Челленджер", чтобы создать так называемый бронированный кулак и нанести удар на Запорожском направлении, считает эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.
"Об этом свидетельствует серия терактов: взрывы в Мелитополе и Запорожье. Это говорит о том, что активизировались выездные диверсионные группы и начали вести подрывную деятельность", — отметил собеседник Pravda.Ru.
Основная задача Киева и Запада состоит в том, чтобы ВСУ вышли на границу с Крымом и перекрыли Северо-Крымский канал. В таком случае в регионе возникнут серьёзные проблемы с водоснабжением. Сам полуостров боевики не смогут захватить, однако такая угроза тоже существует, предупредил Герасимов.
"Если наши руководители примут соответствующие меры, то мы легко отобьём этот контрудар. Если заработает "пятая колонна", и мы сыграем в поддавки, то у Киева может быть и успех", — указал аналитик.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ждёт переговоров Запада и России, чтобы Москва уступила Киеву часть территорий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.