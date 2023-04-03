Герасимов: ВСУ намерены перекрыть Северо-Крымский канал танковым кулаком НАТО

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление украинской армии затягивается из-за нехватки живой силы и военной техники. На фоне этого западные страны поставляют в Киев танки "Леопард" и "Челленджер", чтобы создать так называемый бронированный кулак и нанести удар на Запорожском направлении, считает эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

"Об этом свидетельствует серия терактов: взрывы в Мелитополе и Запорожье. Это говорит о том, что активизировались выездные диверсионные группы и начали вести подрывную деятельность", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Основная задача Киева и Запада состоит в том, чтобы ВСУ вышли на границу с Крымом и перекрыли Северо-Крымский канал. В таком случае в регионе возникнут серьёзные проблемы с водоснабжением. Сам полуостров боевики не смогут захватить, однако такая угроза тоже существует, предупредил Герасимов.

"Если наши руководители примут соответствующие меры, то мы легко отобьём этот контрудар. Если заработает "пятая колонна", и мы сыграем в поддавки, то у Киева может быть и успех", — указал аналитик.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ждёт переговоров Запада и России, чтобы Москва уступила Киеву часть территорий.

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