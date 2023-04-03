Герасимов назвал мобилизационный ресурс скрытым потенциалом ВС РФ

На вооружении российской армии есть разработки, аналогов которым нет на Западе. Например, тяжёлая огнеметная система (ТОС) "Солнцепёк" и гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru слова профессора Марка Галеотти о скрытом потенциале России, который может быть использован на зоне спецоперации.

Российские войска ограниченно участвуют в боевых действиях, сохраняя свои мобилизационные ресурсы, в отличие от Украины, где прошли уже несколько волн всеобщей мобилизации, отметил специалист. Многие люди отворачиваются от политики киевского режима, хотя именно они могли бы вступить в ряды ВСУ, считает эксперт.

"У них мобилизационный ресурс тает. Просто тает. А у нас он ещё не тронут. Скорее всего, американский политолог имел в виду именно это", — указал Герасимов.

Ранее профессор международной политики Нью-Йоркского университета Галеотти заявил, что Россия обладает скрытыми возможностями, которые могут быть использованы в ходе украинского конфликта.

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