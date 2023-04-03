Захарова сообщила, что к убийству Татарского причастна структура Навального*

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала сообщение, в котором ФБК* фигурирует, как причастная к убийству военкора Владлена Татарского структура.

Захарова разместила в своём микроблоге информацию Национального антитеррористического комитета, который сообщает подробности о теракте в кафе Санкт-Петербурга.

Ранее Захар Прилепин не исключил, что убийство Татарского — дело рук радикалов, не связанных с киевской властью.

Сообщается, что взрыв, повлекший гибель Владлена Татарского, был организован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального*.

В посте, размещённом в Telegram-канале Марии Захаровой, отмечается, что задержанная Дарья Трепова является сторонницей ФБК**.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

** Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

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