Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала сообщение, в котором ФБК* фигурирует, как причастная к убийству военкора Владлена Татарского структура.
Захарова разместила в своём микроблоге информацию Национального антитеррористического комитета, который сообщает подробности о теракте в кафе Санкт-Петербурга.
Ранее Захар Прилепин не исключил, что убийство Татарского — дело рук радикалов, не связанных с киевской властью.
Сообщается, что взрыв, повлекший гибель Владлена Татарского, был организован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального*.
В посте, размещённом в Telegram-канале Марии Захаровой, отмечается, что задержанная Дарья Трепова является сторонницей ФБК**.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
** Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
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