Специалисты в области ядерной энергетики призвали США не игнорировать угрозы России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что специалисты по ядерной энергетике призывают Вашингтон и его партнёров не игнорировать сигналы российских властей.

Как отметили эксперты, Запад увеличивает объёмы поставок вооружений Киеву. Не стоит недооценивать РФ, предупредили специалисты.

"Если не воспринимать Москву всерьёз, можно поставить под угрозу весь мир", — написали в Newsweek.

По мнению собеседников издания, западные литеры начинают привыкать к словам об опасности ядерной войны.

Ранее бывший советник руководителя Генерального штаба Войска Польского Богуслав Пацек призвал заставить лидера России Владимира Путина не размещать ядерное оружие в Белоруссии.

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