Сразу семь подразделений украинских войск потеряли половину своих квадрокоптеров, которые применялись для разведки. Если раньше дрона ВСУ хватало на десять вылетов, то уже в феврале и марте "птичка" может подняться в воздух только три-пять раз.
"Высокие потери в дронах привели к тому, что подразделения аэроразведки одного механизированного батальона ВСУ на Артёмовском направлении теряют в месяц от 80 до 150 коммерческих квадрокоптеров, а одной механизированной бригаде, не считая части обеспечения, требуется от 400 до 500 коммерческих беспилотников с камерой ежемесячно", — проводит анализ RT.
Около 30% квадрокоптеров противник теряет из-за неопытных операторов, которые учатся пилотированию дронов не в тылу, а непосредственно в зоне спецоперации, где идут бои. Восполнять потери у ВСУ не получается, так как российская артиллерия успешно уничтожает склады с квадрокоптерами. Только за прошедший март ВС РФ ликвидировали порядка трёх тысяч дронов ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.