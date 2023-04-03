RT: войска ВС Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов с начала марта

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сразу семь подразделений украинских войск потеряли половину своих квадрокоптеров, которые применялись для разведки. Если раньше дрона ВСУ хватало на десять вылетов, то уже в феврале и марте "птичка" может подняться в воздух только три-пять раз.

"Высокие потери в дронах привели к тому, что подразделения аэроразведки одного механизированного батальона ВСУ на Артёмовском направлении теряют в месяц от 80 до 150 коммерческих квадрокоптеров, а одной механизированной бригаде, не считая части обеспечения, требуется от 400 до 500 коммерческих беспилотников с камерой ежемесячно", — проводит анализ RT.

Около 30% квадрокоптеров противник теряет из-за неопытных операторов, которые учатся пилотированию дронов не в тылу, а непосредственно в зоне спецоперации, где идут бои. Восполнять потери у ВСУ не получается, так как российская артиллерия успешно уничтожает склады с квадрокоптерами. Только за прошедший март ВС РФ ликвидировали порядка трёх тысяч дронов ВСУ.

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