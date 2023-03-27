Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые специализируются на работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пожаловались, что их не обеспечивают дронами на Артёмовском направлении.
Как отмечает испанское издание Razon, украинские боевики уже на протяжении нескольких дней заявляют об отсутствии беспилотников в районе Артёмовска.
"У нас нет дронов. Нам нужно, чтобы мир продолжал помогать Украине", — поделились с корреспондентом газеты военные ВСУ.
Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает на Артёмовское направление элитные части ВСУ, а также солдат, которые недавно завершили обучение на полигонах НАТО. По его словам, их будут использовать в качестве пехотинцев из-за тяжёлой ситуации, с которой сталкивается армия Украины в этой зоне боёв.
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