Razon: военные ВСУ пожаловались, что у них закончились дроны на Артёмовском направлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые специализируются на работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пожаловались, что их не обеспечивают дронами на Артёмовском направлении.

Как отмечает испанское издание Razon, украинские боевики уже на протяжении нескольких дней заявляют об отсутствии беспилотников в районе Артёмовска.

"У нас нет дронов. Нам нужно, чтобы мир продолжал помогать Украине", — поделились с корреспондентом газеты военные ВСУ.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает на Артёмовское направление элитные части ВСУ, а также солдат, которые недавно завершили обучение на полигонах НАТО. По его словам, их будут использовать в качестве пехотинцев из-за тяжёлой ситуации, с которой сталкивается армия Украины в этой зоне боёв.