Украинские ресурсы сообщили, что под Бахмутом ликвидирован командир ВСУ "Мадьяр"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Бахмутом (Артёмовском), возможно, убит или тяжело ранен знаменитый командир боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Мадьяр". Информация об этом распространяется в Telegram-каналах.

На видео, которое публикуют украинские ресурсы, зафиксирован прилёт по окопу ВСУ. На кадрах также видно тело, похожее на "Мадьяра". Однако некоторые российские эксперты предполагают, что это может быть и не он. Пока подтверждения данной информации нет.

Напомним, "Мадьяр" известен тем, что записывал ролики о тяжёлом положении украинских войск в Бахмуте и выкладывал их в Tik-Tok. В конце февраля он заявил, что получил приказ выйти из Артёмовска. С тех пор о нём ничего не было слышно.

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