Экс-генпрокурор Украины Луценко, воюющий в Бахмуте, получил личный приказ выйти из города

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, воюющий сейчас в Бахмуте (Артёмовске), заявил, что получил личный приказ выйти из города.

По его словам, приказ, предписывающий покинуть подразделение ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в теробороне, получен им в пятницу.

Луценко также добавил, что подразделение, в котором он служил на Бахмутском направлении в течение почти четырёх месяцев, тоже переведено на другое направление.

"Выполнение обоих приказов постоянно контролируется в офисе президента", — сообщил бывший генпрокурор.

Случившееся, по его мнению, — "мелкая политическая месть", а "места в окопах не спешат занять друзья президента".

Ранее о выводе своего подразделения из Бахмута заявил украинский командир с позывным "Мадьяр".