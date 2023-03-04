Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, воюющий сейчас в Бахмуте (Артёмовске), заявил, что получил личный приказ выйти из города.
По его словам, приказ, предписывающий покинуть подразделение ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в теробороне, получен им в пятницу.
Луценко также добавил, что подразделение, в котором он служил на Бахмутском направлении в течение почти четырёх месяцев, тоже переведено на другое направление.
"Выполнение обоих приказов постоянно контролируется в офисе президента", — сообщил бывший генпрокурор.
Случившееся, по его мнению, — "мелкая политическая месть", а "места в окопах не спешат занять друзья президента".
Ранее о выводе своего подразделения из Бахмута заявил украинский командир с позывным "Мадьяр".
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