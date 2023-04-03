Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска уничтожили место дислокации иностранных наёмников, которые воевали на стороне ВСУ. База находилась в Запорожской области. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Отработали наши артиллеристы и уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском направлении", — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов подчеркнул, что удар был нанесён артиллерийским боеприпасом "Краснополь", беспилотник осуществлял корректировку снаряда.

"Идёт подсчёт потерь противника. Речь идёт о многих десятках иностранных боевиков", — указал он.

Рогов отметил, что среди так называемых солдат удачи на данном участке фронта всё чаще замечают немцев.

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