В Артёмовске уничтожен командир группы батальона Шейха Мансура с позывным "Махно"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боевых действий на Артёмовском направлении уничтожен командир штурмовой группы батальона Шейха Мансура с позывным "Махно". Группировка состоит из наёмников чеченского происхождения, которые являются бандитами и террористами. Радикалы прибыли на территорию Незалежной из-за доступа к оружию для продолжения своей террористической деятельности, сообщает издание "Украина.ру".

"Его (командира. — Прим. ред.) ликвидация заметно скажется на боеспособности наёмников", — отмечается в материале.

Настоящее имя боевика — Артур Пашкуляк. 44-летний боевик был украинцем и командовал неофитами, которые исповедуют радикальные формы ислама.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.