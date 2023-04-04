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РВ: ночью нанесён удар дронами по аэродрому "Школьный" в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым

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Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать живую силу и технику украинской армии в тылу противника. По Одессе и области ночью нанесён массированный удар беспилотниками "Герань". Очевидцы публикуют фото и видео мощных взрывов.

РВ: ночью нанесён удар дронами по аэродрому "Школьный" в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым

Информацию об ударе подтвердил также начальник Одесской РВА Юрий Крук.

По некоторым данным, поражён аэродром "Школьный", откуда вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Крым. Горят склады, техника, цеха по производству БПЛА. пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ранее в марте аэродром под Одессой уже подвергался ракетному удару после атаки подводных дронов ВСУ на Севастополь.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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