РВ: ночью нанесён удар дронами по аэродрому "Школьный" в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать живую силу и технику украинской армии в тылу противника. По Одессе и области ночью нанесён массированный удар беспилотниками "Герань". Очевидцы публикуют фото и видео мощных взрывов.

Информацию об ударе подтвердил также начальник Одесской РВА Юрий Крук.

По некоторым данным, поражён аэродром "Школьный", откуда вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Крым. Горят склады, техника, цеха по производству БПЛА. пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ранее в марте аэродром под Одессой уже подвергался ракетному удару после атаки подводных дронов ВСУ на Севастополь.

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