Генерал Соболев: перед началом наступления ВС РФ нужно решить вопрос с артиллерией и авиацией

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым Силам РФ необходимо решить вопрос с артиллерией и авиацией перед началом наступления на Украине, а также пресечь военные поставки НАТО киевскому режиму. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев в беседе с изданием News.ru.

По словам политика, на это России нужно ещё какое-то время. Кроме того, собеседник издания отметил, что российские военные наращивают свои силы в зоне проведения спецоперации.

Генерал считает, что в момент начала СВО России не хватало сил, но сейчас идёт процесс модернизации армии. И теперь она способна отразить контрнаступление Киева.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, добавив, что у российской армии ещё есть время уйти, иначе она будет уничтожена.

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