Боец "Кот" рассказал о хитрости, помогающей опознать диверсантов ВСУ: "Красные повязки"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсионные подразделения противника часто пытаются подобраться к позициям ВС РФ, изображая российских бойцов, рассказал донбасский доброволец с позывным "Кот".

Украинские диверсанты пользуются такими же опознавательными повязками красного цвета, а потому военнослужащим пришлось пойти на хитрость.

"У нас есть система паролей и конкретное обозначение по повязке. Например, левая-правая нога, правая рука-левая нога. Меняем их расположение: на бедре, на икре", — пояснил боец в интервью агентству URA.RU.

Он добавил, что на Краснолиманском направлении всё чаще встречаются иностранные наёмники, но добровольцы планомерно "движутся вперёд".

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