Украинское командование накопило на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области значительное число военнослужащих, которых готовят форсировать Днепр, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Также в задачу подразделений ВСУ входит захват Запорожской атомной электростанции, добавил он.
"Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС", — рассказал Рогов в интервью агентству РИА Новости.
Чтобы не допустить прорыва противника, российские военные нанесли превентивный удар по выявленным разведкой пунктам сбора личного состава и военной техники ВСУ, пояснил политик.
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