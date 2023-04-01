Рогов: Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование накопило на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области значительное число военнослужащих, которых готовят форсировать Днепр, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Также в задачу подразделений ВСУ входит захват Запорожской атомной электростанции, добавил он.

"Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС", — рассказал Рогов в интервью агентству РИА Новости.

Чтобы не допустить прорыва противника, российские военные нанесли превентивный удар по выявленным разведкой пунктам сбора личного состава и военной техники ВСУ, пояснил политик.

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