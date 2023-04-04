МО РФ опубликовало видео с моментом уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28

Представители Минобороны РФ опубликовали видеозапись с моментом уничтожения замаскированных командных пунктов украинской армии в зоне проведения спецоперации.

В ведомстве отметили, что во время "ночной охоты" армейская авиация ВС России также поразила бронированную технику подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). По информации МО РФ, Ми-28 могут оперативно перестраивать маршрут в случае появления новых разведданных.

"Вертолёты появляются неожиданно и наносят удар", — сказано в Telegram-канале профильного ведомства.

Многоцелевые вертолёты Ми-28 способны осуществлять боевые вылеты и днём, и ночью. Они ликвидируют технику и командные пункты противника с помощью управляемых и неуправляемых снарядов.