Представители Минобороны РФ опубликовали видеозапись с моментом уничтожения замаскированных командных пунктов украинской армии в зоне проведения спецоперации.
В ведомстве отметили, что во время "ночной охоты" армейская авиация ВС России также поразила бронированную технику подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). По информации МО РФ, Ми-28 могут оперативно перестраивать маршрут в случае появления новых разведданных.
"Вертолёты появляются неожиданно и наносят удар", — сказано в Telegram-канале профильного ведомства.
Многоцелевые вертолёты Ми-28 способны осуществлять боевые вылеты и днём, и ночью. Они ликвидируют технику и командные пункты противника с помощью управляемых и неуправляемых снарядов.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.