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Минобороны: боец РФ после тяжёлого ранения командира два часа отражал контратаку ВСУ

1:14
Силовые структуры

Гвардии сержант Иван Крылов после тяжёлого ранения командира взвода в течение двух часов отражал контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Минобороны: боец РФ после тяжёлого ранения командира два часа отражал контратаку ВСУ

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, Крылов в составе взвода смог занять выгодную позицию, а затем стал обстреливать украинских боевиков с фланга. Отмечается, что военнослужащий начал управлять личным составом после эвакуации раненого командира с поля боя. По информации ведомства, в этот момент ВСУ перешли в контрнаступление.

"В течение двух часов отражая атаку и корректируя артиллерийский огонь, Иван лично уничтожил трёх боевиков", — сказано в Telegram-канале МО РФ.

В ведомстве добавили, что Крылов, несмотря на полученное ранение, командовал российскими бойцами до переброски подкрепления, после чего был эвакуирован. Благодаря его мужеству, ВС России смогли вытеснить националистов с занимаемых позиций.

Представители Минобороны не стали раскрывать, на каком именно участке фронта подразделения РФ отразили атаку ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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