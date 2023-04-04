Рогов призвал Зеленского не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовить план "Б"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Владимиру Зеленскому следует перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану "Б", который предполагает побег из страны.

Ранее киевский лидер пригрозил Москве уничтожением, если ВС РФ не покинут территорию Украины. Также он сообщал, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за серьёзной нехватки оружия, поставки которого ожидаются с Запада.

"Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план "Б", где "Б" — от слова "бежать", — сказал Рогов корреспондентам РИА Новости.

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