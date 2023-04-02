МК: Татарский заявил, что войска ВСУ пойдут в решающее наступление до 9 мая

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США готовятся отправить новую партию вооружения для ВСУ. Официальное заявление об этом ожидается на следующей неделе.

По словам военного блогера Владлена Татарского, ВСУ планируют провести решающее наступление в промежутке между Пасхой и 9 мая. До этого времени Киев намерен закрыть вопросы в Авдеевке и Бахмуте, где в настоящее время идут наиболее ожесточённые бои. В беседе с "МК" Татарский сообщил, что "скоро короткие отчёты заменятся картинами развёртывающейся битвы на всём протяжении тысячекилометрового фронта".

В субботу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что на Запорожском направлении ВСУ начали массированные атаки на тылы ВС РФ с помощью дронов-камикадзе. Это может говорить о подготовке наступления.

Политик Олег Царёв подсчитал, что в будущих военных операциях ВСУ могут использовать примерно 100 польских бронетранспортёров Rosomak и 160 немецких танков Leopard. МВД Украины заявило о готовности восьми штурмовых бригад для атак на Крым и Донбасс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.