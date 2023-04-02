США готовятся отправить новую партию вооружения для ВСУ. Официальное заявление об этом ожидается на следующей неделе.
По словам военного блогера Владлена Татарского, ВСУ планируют провести решающее наступление в промежутке между Пасхой и 9 мая. До этого времени Киев намерен закрыть вопросы в Авдеевке и Бахмуте, где в настоящее время идут наиболее ожесточённые бои. В беседе с "МК" Татарский сообщил, что "скоро короткие отчёты заменятся картинами развёртывающейся битвы на всём протяжении тысячекилометрового фронта".
В субботу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что на Запорожском направлении ВСУ начали массированные атаки на тылы ВС РФ с помощью дронов-камикадзе. Это может говорить о подготовке наступления.
Политик Олег Царёв подсчитал, что в будущих военных операциях ВСУ могут использовать примерно 100 польских бронетранспортёров Rosomak и 160 немецких танков Leopard. МВД Украины заявило о готовности восьми штурмовых бригад для атак на Крым и Донбасс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.