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TopWar: Россия выведет в два океана дивизию подлодок с "Посейдонами"

2:48
Силовые структуры

Российская армия будет усилена дивизией атомных субмарин, способных нести суперторпеды "Посейдон", сообщили источники в Министерстве обороны нашей страны.

TopWar: Россия выведет в два океана дивизию подлодок с "Посейдонами"

Такие подводные лодки появятся в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ в конце 2024-го или в начале 2025 года. Сама дивизия, по данным источника, будет базироваться на камчатском побережье, сообщает TopWar.

Напомним, "Посейдон" — это идеальное оружие для превентивного удара, о котором станет известно только в момент взрыва ядерных боезарядов мощностью 100 мегатонн. Ранее такие торпеды, как известно, предлагал военным СССР академик, "отец водородной бомбы", а позже —диссидент Андрей Сахаров.

Планируется, что в состав дивизии, кроме АПЛ "Белгород" и "Хабаровск", войдут субмарины и других типов.

  • Первая подлодка "Белгород" проекта 09852 пока проходит этап опытной эксплуатации на Северном флоте, но комплект ядерных торпед для неё уже поставлен.
  • Вторая — "Хабаровск" проекта 09851 — должна быть передана ВМФ РФ в этом году.

В конечном итоге у России появится четыре такие субмарины: две будут в составе Тихоокеанского флота, две — в составе Северного, их полное развёртывание запланировано на 2027 год.

Кто-то скажет: почему так мало? Так ведь торпед "Судного дня" не нужно много: зарядов на четырех подлодках хватит, чтобы создать радиоактивное цунами и сделать безжизненными все побережья США (или другой страны) на сотни километров вглубь континента.

Кроме того, система предупреждения о ракетном нападении США "умеет" видеть стартующие ракеты, но не сможет обнаружить пуск ядерных подводных торпед на большой глубине. Особенно на скорости 185 км/час (это смешно для ракеты, самолета и т. д., но считается сверхбыстрой скоростью в воде).

Со своей стороны, США воспринимают российские подводные лодки как вызов, так в интервью для Newsweek профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон отметил, что "в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны".

Зачем это России?

Эксперты издания считают, что появление "смывателей континентов" может быть ответом на резкое развертывание США трех новых оперативных группировок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь они уравновешены — у РФ есть возможность в любой момент эти группировки ликвидировать.

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"Посейдон" назвали в США "последним доводом Путина"
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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