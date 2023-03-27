Михайлов назвал уникальное оружие России, которое может уничтожить США

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, говоря об уникальном оружии России, мог иметь в виду стратегические ядерные силы наступательного характера — ядерную триаду. Об этом заявил военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Pravda.Ru.

"Это ядерные боеприпасы на развёрнутых носителях. Сейчас мы приостановили своё участие в выполнении обязательств СНВ-III (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.), но тех носителей, которые находятся на вооружении, вполне хватит для того, чтобы коллективный Запад смог ощутить последствия в случае попытки какого-то серьёзного военного удара по России", — подчеркнул специалист.

Михайлов отметил, что именно ядерная триада включает в себя основные направления наступательных вооружений России: межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные лодки и авиационные силы.

Например, новейшие комплексы "Сармат" могут работать в тандеме с боевой частью "Авангарда". Данный вид вооружения невозможно перехватить современными системами противовоздушной обороны (ПВО) из-за гиперзвуковых технологий, указал Михайлов.

"Эти новейшие стратегические типы наступательных вооружений не перехватываются западными системами ПВО, поэтому гарантированно уничтожат свои цели", — заявил эксперт.

Кроме того, торпеды "Посейдон" способны создать подводный взрыв у побережья противника, тем самым поражая территорию огромным радиоактивным цунами. Однако к триаде не стоит относить тактическое ядерное оружие, которое планируется разместить в Белоруссии, сообщил эксперт.

"Им Америку не уничтожишь, а стратегическим оружием — очень даже", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее секретарь Совбеза Патрушев заявил, что у России есть уникальное оружие, при помощи которого можно расправиться с любым противника, в том числе и с США.