Басурин: российские военные ждут новую партию наёмников из США — бомжей Нью-Йорка

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие ждут в зоне спецоперации очередную партию иностранных наёмников. Теперь это бомжи Нью-Йорка, заявил военный эксперт, экс-пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин.

Он поделился в своём Telegram-канале фотографией рекламного плаката в нью-йоркском метро.

"Устал жить на пособие? Езжай воевать на Украину!" — написано в рекламе.

Американских бомжей заманивают воевать с ВС РФ обещаниями ежемесячной зарплаты, заключил аналитик.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении базы иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области высокоточным боеприпасом.

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