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Басурин: российские военные ждут новую партию наёмников из США — бомжей Нью-Йорка

0:43
Силовые структуры

Российские военнослужащие ждут в зоне спецоперации очередную партию иностранных наёмников. Теперь это бомжи Нью-Йорка, заявил военный эксперт, экс-пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин.

Басурин: российские военные ждут новую партию наёмников из США — бомжей Нью-Йорка

Он поделился в своём Telegram-канале фотографией рекламного плаката в нью-йоркском метро.

"Устал жить на пособие? Езжай воевать на Украину!" — написано в рекламе.

Американских бомжей заманивают воевать с ВС РФ обещаниями ежемесячной зарплаты, заключил аналитик.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении базы иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области высокоточным боеприпасом.

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Так ли страшны Leopard, как ими пугают? Анализ Артамонова
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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