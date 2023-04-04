Российские военнослужащие ждут в зоне спецоперации очередную партию иностранных наёмников. Теперь это бомжи Нью-Йорка, заявил военный эксперт, экс-пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин.
Он поделился в своём Telegram-канале фотографией рекламного плаката в нью-йоркском метро.
"Устал жить на пособие? Езжай воевать на Украину!" — написано в рекламе.
Американских бомжей заманивают воевать с ВС РФ обещаниями ежемесячной зарплаты, заключил аналитик.
Ранее военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении базы иностранных наёмников ВСУ в Запорожской области высокоточным боеприпасом.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.