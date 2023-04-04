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The Guardian: ВВС США сломали термоядерную бомбу у границ России и починили её розовой изолентой

3:03
Силовые структуры

Американские ВВС в Европе допустили инцидент с боевой термоядерной авиабомбой B-61.

The Guardian: ВВС США сломали термоядерную бомбу у границ России и починили её розовой изолентой

Как сообщила британская газета The Guardian на основе отчета FAS, при перемещении пострадала одна из бомб, привезенных для войны с Россией. Геометка фотографии показывает, что бомба находится на базе "Фолкел" на территории Нидерландов.

На фотографии можно заметить, что ее задняя часть скручена в результате сильного удара, снесено также хвостовое оперение, а отверстие в бомбе закрывает розовая изолента.

ВВС США, как всегда, ответили The Guardian:

"Политика Америки такова, что мы не комментируем наличие или отсутствие где-то нашего ядерного оружия и уж тем более какие-то инциденты с ним".

Этот инцидент проходит под кодовым наименованием "Bent Spear" ("Согнутое копьё") и означает, что произошло нарушение или несоблюдение правил безопасности с боевым ядерным оружием (ЯО).

В свое время о подобных случаях становилось известно не единожды, напомним самые яркие случаи с ЯО:

  • В-52 по ошибке перевозил шесть "взведенных" крылатых ракет с ядерными боеголовками;
  • горе-перевозчики "пропили" ядерную боеголовку, заехав с ней в бар;
  • фура с водородной спецБЧ столкнулась с машиной охраны;
  • был сброшен и потерян десяток ядерных бомб;
  • операторы пуска на военных базах употребляли наркотики, не отходя от пусковых установок 
  • и т. д.

В общем, некоторое разнообразие в суровые армейские будни вносили сами американские солдаты.

Отметим, что инциденты с ядерным оружием именуются в США весьма пафосно.

Существуют еще:

  1. "Сломанная стрела" (так называется "случайное событие, связанное с ядерным оружием, не создающее риска ядерной войны").
  2. "Ядерная вспышка" (авария с риском начала войны).
  3. "Пустой Колчан" (захват или кража ядерного оружия).
  4. "Emergency Disablement" (Аварийное отключение) — аварийное уничтожение заряда.
  5. "Emergency Evacuation" (Аварийная эвакуация).
  6. … и множество других "случайных" и не очень событий.

Ещё немного о "случайностях"

В 2019 году член комитета по обороне и безопасности НАТО Джозеф Дей неожиданно для себя опубликовал доклад о том, что ядерные бомбы размещены в ЕС вокруг границ России. Это вызвало серьезный международный скандал.

The Guardian также добавляет, что именно B-61 (заменяемые сейчас на новые B61-12) используются (реально или виртуально) в учениях по ядерной войне с Россией, проводимых США у границ нашей страны, Крыма, Калининграда и т. п.

Именно поэтому B-61 в среде военных экспертов "ласково" называют "москвабойными" и "крымобойными".

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Учения бомбардировщика B-52: пилот наносит ядерный удар по России
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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