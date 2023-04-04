Американские ВВС в Европе допустили инцидент с боевой термоядерной авиабомбой B-61.
Как сообщила британская газета The Guardian на основе отчета FAS, при перемещении пострадала одна из бомб, привезенных для войны с Россией. Геометка фотографии показывает, что бомба находится на базе "Фолкел" на территории Нидерландов.
На фотографии можно заметить, что ее задняя часть скручена в результате сильного удара, снесено также хвостовое оперение, а отверстие в бомбе закрывает розовая изолента.
ВВС США, как всегда, ответили The Guardian:
"Политика Америки такова, что мы не комментируем наличие или отсутствие где-то нашего ядерного оружия и уж тем более какие-то инциденты с ним".
Этот инцидент проходит под кодовым наименованием "Bent Spear" ("Согнутое копьё") и означает, что произошло нарушение или несоблюдение правил безопасности с боевым ядерным оружием (ЯО).
В свое время о подобных случаях становилось известно не единожды, напомним самые яркие случаи с ЯО:
В общем, некоторое разнообразие в суровые армейские будни вносили сами американские солдаты.
Отметим, что инциденты с ядерным оружием именуются в США весьма пафосно.
Существуют еще:
В 2019 году член комитета по обороне и безопасности НАТО Джозеф Дей неожиданно для себя опубликовал доклад о том, что ядерные бомбы размещены в ЕС вокруг границ России. Это вызвало серьезный международный скандал.
The Guardian также добавляет, что именно B-61 (заменяемые сейчас на новые B61-12) используются (реально или виртуально) в учениях по ядерной войне с Россией, проводимых США у границ нашей страны, Крыма, Калининграда и т. п.
Именно поэтому B-61 в среде военных экспертов "ласково" называют "москвабойными" и "крымобойными".
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.