РВ: миномётчики 87-го полка ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в районе Авдеевки

ВС России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали о новом успехе армии РФ.

Миномётчики 87-го полка первого Донецкого армейского корпуса ликвидируют противника на Авдеевском направлении. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять позиции врага в жилом квартале.

Поддерживая наступление на данном участке фронта, полковые расчёты 120-мм миномётов нанесли точные удары по вскрытым позициям боевиков ВС Украины. Военкоры опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российский военных.