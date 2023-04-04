ВС России продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры издания "Русская Весна" проинформировали о новом успехе армии РФ.
Миномётчики 87-го полка первого Донецкого армейского корпуса ликвидируют противника на Авдеевском направлении. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять позиции врага в жилом квартале.
Поддерживая наступление на данном участке фронта, полковые расчёты 120-мм миномётов нанесли точные удары по вскрытым позициям боевиков ВС Украины. Военкоры опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российский военных.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.