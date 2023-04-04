В Артёмовске уничтожен офицер спецназа "Сокол" МВД Украины Денис Ясинский

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Telegram-канал "Украина.ру" проинформировал об успехе русской армии.

В ходе боёв в Артёмовске (Бахмуте) уничтожен офицер спецназа "Сокол" МВД Украины Денис Ясинский. В 2014 году он лично ликвидировал известного активиста, бывшего боевика УНА-УНСО* Александра Музычко (известный как "Сашко Белый").

В начале этого года Ясинского перевели на службу в ГУР Минобороны Украины. В Артёмовске он был оператором дронов.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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