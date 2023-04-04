Спикер ВСУ Гуменюк раскрыла детали ночной атаки на Одесскую область: ВС РФ использовали новую тактику

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли ночью 4 апреля удар по югу Украины 17 дронами-камикадзе. Это была самая массовая атака за последние дни, кроме того использовалась новая тактика для обхода ПВО. Об этом рассказала руководитель Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

По её словам, россияне пытаются запутывать украинскую ПВО и именно с этим связано такое количество запущенных дронов.

Ранее ВС РФ использовали до 14 "Гераней", отметила спикер ВСУ. Их направляли на северное и северо-восточное направления, обходя юг из-за высокой результативности обороны и неоправданных атак.

"На этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили беспилотники с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому воздушная тревога была объявлена во время работы ПВО", — объяснила Гуменюк.

Ранее появилась информация, что удар был нанесён по аэродрому "Школьный" под Одессой, откуда ВСУ запускали дроны на Крым.

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