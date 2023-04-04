Российские военные нанесли ночью 4 апреля удар по югу Украины 17 дронами-камикадзе. Это была самая массовая атака за последние дни, кроме того использовалась новая тактика для обхода ПВО. Об этом рассказала руководитель Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".
По её словам, россияне пытаются запутывать украинскую ПВО и именно с этим связано такое количество запущенных дронов.
Ранее ВС РФ использовали до 14 "Гераней", отметила спикер ВСУ. Их направляли на северное и северо-восточное направления, обходя юг из-за высокой результативности обороны и неоправданных атак.
"На этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили беспилотники с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому воздушная тревога была объявлена во время работы ПВО", — объяснила Гуменюк.
Ранее появилась информация, что удар был нанесён по аэродрому "Школьный" под Одессой, откуда ВСУ запускали дроны на Крым.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.