Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия стала частью военно-политического блока НАТО.
"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем!" — написал премьер на своей странице в Twitter*.
Как подчеркнул политик, теперь в альянс входят 31 страна. По словам главы правительства, партнёры из объединения обеспечивают безопасность в Польше и во всём мире.
Официально альянс НАТО пока не заявлял о расширении.
Ранее в Iltalehti предупредили, что блок планирует разместить свои базы рядом с российской границей в северной части Финляндии.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.