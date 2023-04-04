Премьер Польши заявил о вступлении Финляндии в альянс НАТО

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия стала частью военно-политического блока НАТО.

"Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем!" — написал премьер на своей странице в Twitter*.

Как подчеркнул политик, теперь в альянс входят 31 страна. По словам главы правительства, партнёры из объединения обеспечивают безопасность в Польше и во всём мире.

Официально альянс НАТО пока не заявлял о расширении.

Ранее в Iltalehti предупредили, что блок планирует разместить свои базы рядом с российской границей в северной части Финляндии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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