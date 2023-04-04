Подберёзкин проинформировал, как ВС России разгромили военных НАТО в подземельях Львова ударом "Кинжалов"

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В начале марта Россия нанесла удар по центру связи НАТО на Украине. На Западе замалчивают произошедшее, так как оно является обычной практикой. Об этом подробнее рассказал в интервью изданию "Украина.ру" директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

9 марта в ходе так называемого "массированного удара возмездия" за совершённую диверсию со стороны террористов из РДК в Брянской области Россия нанесла удар с использованием гиперзвукового комплекса "Кинжал". Были поражены объекты военной инфраструктуры Украины. В их числе и центр НАТО во Львове. Его уничтожение имеет колоссальные последствия для ВСУ. По мнению Подберёзкина, это был дублирующий центр, где находились все ключевые военные советники из зарубежных государств, напрямую участвующие в этом конфликте. Запад не может опровергнуть эту информацию.

Эксперт пояснил, что во время удара возмездия были применены шесть единиц гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Все шесть целей были полностью уничтожены. Вот это "полностью уничтожены" как раз подтверждает нашу позицию. А то, сколько там было уничтожено старших офицеров и генералов (30 или 300), вообще не имеет значение", — отметил Подберёзкин.

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