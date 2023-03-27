Греческое СМИ: Десятки офицеров НАТО погребены в разбитом "Кинжалами" тайном бункере на Украине

3:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

По данным греческого портала Pronews, полученным редакцией от "американских источников", "в ходе операции возмездия за провокационное нападение в Брянской области" российские военные нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал” "по совместному украинско-натовскому центру управления и связи". В результате "ужасающего удара", как утверждается в статье, "десятки офицеров НАТО" были убиты.

По всей вероятности, речь идёт о разгроме "теневого генштаба" НАТО на Украине, существование которого официальные лица Североатлантического альянса отрицают, продолжа настаивать, что, если в стране и есть их военные, то только в качестве инструкторов ВСУ.

Между тем, "информированные источники" эту легенду периодически разоблачают.

"В секретном подземном бункере, построенном на глубине 400 футов (120 метров), находилось несколько офицеров (в том числе и в отставке) и советников НАТО. Всего более 300 человек", — написал Pronews.

На сегодняшний день, по данным портала, из-под завалов "подземного штаба" были извлечены тела 40 человек, но "большинство погибших до сих пор не найдены".

"Неизвестно, — пишет автор статьи, — сколько именно западных граждан и сколько украинцев были убиты в результате удара "Кинжала". Есть сведения, что большинство из них — британцы и поляки, но были также американцы и представители частных компаний, которые поддерживают связь и передачу данных".

Аналогичная информация появилась и у издания Military Materials, в материале которого написано:

"Фактически, атака затронула центры управления и планирования в бункерах, а также станции ПВО / РЛС. Зафиксированы тяжелые потери офицеров, в том числе американцев. Похоже, что "теневого персонала" НАТО по доверенности там было немало".

Верить или не верить — вот в чём вопрос

В заявлениях официальных лиц Незалежной ничего не говорится об ударе по бункеру НАТО и гибели западных военнослужащих. Однако по украинской части интернета циркулирует информация о том, что "всё руководство украинского генштаба было вызвано утром 9 марта в американское посольство, где состоялся некий неприятный разговор, после которого украинские генералы имели крайне бледный вид".

В то же время, согласно публикациям американских СМИ, последовавший за "вылазкой" украинских диверсантов в Брянскую область "удар возмездия" заставил взволноваться власти США:

"Использование гиперзвуковых ракет усилило беспокойство Соединенных Штатов и продемонстрировало, что у России есть ядерное оружие, которое трудно перехватить", — написала The Washington Post, отметив, что Штаты "ещё не смогли" разработать собственные ракеты с аналогичными характеристиками, и этот факт "делает западные страны ещё более уязвимыми".

И ещё один очень интересный момент:

сайты, на которых была опубликована "инсайдерская информация" об уничтожении "НАТОвского бункера" на Украине очень скоро были заблокированы, а когда снова "заработали", "компрометирующих" статей на них не оказалось.

Но интернет помнит всё. Перепечатки и обсуждения остались в Twitter*, где их и сейчас продолжают активно обсуждать.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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