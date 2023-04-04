Подполковник армии США Дэниел Дэвис предостерёг ВСУ от попыток вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По мнению эксперта, Киев должен рассматривать урегулирование конфликта с Москвой дипломатическим путём и отказ от территорий.
"Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам, появится вероятность, что ВСУ как институт развалятся", — отметил специалист, передаёт 19FortyFive.
По словам подполковника, армии Украины не хватает сотен тысяч военных. При этом потери во время наступления у Киева восполнить не получится, добавил Дэвис. Он сказал, что у ВСУ появится потенциал для взятия Крыма и Донбасса под контроль, если в боевых действиях примут участие солдаты альянса НАТО.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.