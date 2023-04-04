Подполковник ВС США Дэвис: попытки Киева установить контроль над Крымом могут уничтожить ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник армии США Дэниел Дэвис предостерёг ВСУ от попыток вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По мнению эксперта, Киев должен рассматривать урегулирование конфликта с Москвой дипломатическим путём и отказ от территорий.

"Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам, появится вероятность, что ВСУ как институт развалятся", — отметил специалист, передаёт 19FortyFive.

По словам подполковника, армии Украины не хватает сотен тысяч военных. При этом потери во время наступления у Киева восполнить не получится, добавил Дэвис. Он сказал, что у ВСУ появится потенциал для взятия Крыма и Донбасса под контроль, если в боевых действиях примут участие солдаты альянса НАТО.

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