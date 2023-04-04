Exxpress: слова об истощённой российской армии оказались полным заблуждением

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявления западных аналитиков и журналистов о дефиците вооружений в армии России являются дезинформацией. Об этом написали в Exxpress.

"Вера в опустошение российского арсенала — полное заблуждение", — подчеркнул политолог Мюнхенского университета Вооружённых сил Германии Карло Масала.

В издании сочли стратегию РФ в конфликте на Украине грамотной. Как напомнили в СМИ, Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее в Asahi Shimbun отметили: Киеву стоит пойти на компромисс и отказаться от Крыма и Донбасса, чтобы сохранить страну.

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