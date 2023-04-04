Заявления западных аналитиков и журналистов о дефиците вооружений в армии России являются дезинформацией. Об этом написали в Exxpress.
"Вера в опустошение российского арсенала — полное заблуждение", — подчеркнул политолог Мюнхенского университета Вооружённых сил Германии Карло Масала.
В издании сочли стратегию РФ в конфликте на Украине грамотной. Как напомнили в СМИ, Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре противника.
Ранее в Asahi Shimbun отметили: Киеву стоит пойти на компромисс и отказаться от Крыма и Донбасса, чтобы сохранить страну.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.