Боевики вооружённых сил Украины применили сегодня в Бахмуте (Артёмовске) установку разминирования УР-77 "Метеорит" в городских условиях. Было опубликовано видео, снятое с квадрокоптера.
Однако мощный удар "Змея Горыныча" или "урки", как ещё называют эту систему между собой военные, пришёлся в пустоту. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Разобраться в геолокации помогли читатели издания, которые объяснили, что удар пришёлся на пустырь возле Корсункова 60, а стреляли ВСУ почти с края дома Чайковского 93. Били они именно в "круглые" дома, но промахнулись, заключили авторы канала.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.