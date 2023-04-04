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"РВ": мощный удар "Змея Горыныча" в Бахмуте пришёлся в пустоту, ВСУ промахнулись

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Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины применили сегодня в Бахмуте (Артёмовске) установку разминирования УР-77 "Метеорит" в городских условиях. Было опубликовано видео, снятое с квадрокоптера.

Однако мощный удар "Змея Горыныча" или "урки", как ещё называют эту систему между собой военные, пришёлся в пустоту. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Разобраться в геолокации помогли читатели издания, которые объяснили, что удар пришёлся на пустырь возле Корсункова 60, а стреляли ВСУ почти с края дома Чайковского 93. Били они именно в "круглые" дома, но промахнулись, заключили авторы канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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