"РВ": мощный удар "Змея Горыныча" в Бахмуте пришёлся в пустоту, ВСУ промахнулись

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины применили сегодня в Бахмуте (Артёмовске) установку разминирования УР-77 "Метеорит" в городских условиях. Было опубликовано видео, снятое с квадрокоптера.

Однако мощный удар "Змея Горыныча" или "урки", как ещё называют эту систему между собой военные, пришёлся в пустоту. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Разобраться в геолокации помогли читатели издания, которые объяснили, что удар пришёлся на пустырь возле Корсункова 60, а стреляли ВСУ почти с края дома Чайковского 93. Били они именно в "круглые" дома, но промахнулись, заключили авторы канала.