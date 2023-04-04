Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили в Бахмуте (Артёмовске) установку разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") в городских боях. Момент мощного взрыва снял квадрокоптер. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Добавим, ранее в Сети появилось видео применения ВСУ американской системы разминирования M58 MICLIC в зоне СВО. Предположительно, боевики ведут подготовку к наступлению.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что наступление ВСУ может начаться на следующей неделе сразу на двух направлениях — Бахмутском и Запорожском.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.